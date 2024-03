Elezioni Amministrative Sanremo: si presenta la lista di Fratelli d'Italia, Berrino "Pronti per la sfida"

Entra nel vivo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Sanremo. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, ha presentato la lista dei 24 che sosterranno la candidatura di Gianni Rolando. Il simbolo presentato, identico a quello delle europee, vedrà il nome del Premier Giorgia Meloni: “Sia chiaro – ha detto Gianni Berrino - non per andare contro Gianni Rolando, ci mancherebbe. Ma per garantire al nostro candidato sindaco la sua immagine nella lista che porta il suo nome”.

“Abbiamo deciso di presentare i candidati ai media – ha detto il Senatore Gianni Berrino – e non di proporre un ‘evento’ senza fare a gara chi mette insieme più persone. Il nostro obiettivo è quello di mettere i numeri maggiori a giugno, quando si voterà. Essere pronti a due mesi dal voto è un segno di compattezza e di forza del nostro partito, nel quale i sanremesi credono. E’ anche un segno di fiducia nei confronti del governo della nazione e della regione. Di fronte a me ci sono 24 candidati che ringrazio, ma voglio ringraziare anche chi ha fatto un passo indietro per lasciare lo spazio a chi è qui. A chi dice che, il modo migliore per amministrare la città sia il civismo, al di là delle opere pubbliche fatte e da fare, quello che è mancato sono le scelte politiche. E non è un caso che Sanremo sia sparita dalla politica provinciale e regionale. Noi abbiamo scelto un sindaco civico ma di costruire, attorno a lui, una coalizione politica per dare il giusto peso alle richieste ed ai progetti del futuro, senza dimenticare le liste civiche della nostra coalizione. Una città come Sanremo che ha il quarto bilancio della Liguria, la prima come abitanti in provincia e con interessi economici sul piano internazionale, ha bisogno di essere governata da chi in grande opera. Non può passare il concetto che la politica non sia in grado di governare la città. Ci aspetta una lunga campagna elettorale e, voglio sottolineare che Gianni Rolando lo abbiamo scelto noi sanremesi e non i politici di fuori. Non me lo ha imposto nessuno, sia chiaro, ed è una espressione sanremese. I partiti e Fratelli d’Italia in particolare, non emette diktat sul come governare una città. Il partito non dirà mai ad Assessori o cittadini, come comportarsi in chiave cittadina. Noi non ci vergogniamo di dire di essere centrodestra mentre mi stupisce chi si dichiara civico, seppur di centrodestra”.

Per il candidato a sindaco, Gianni Rolando: “E’ un momento importante – ha detto – e voglio dire chiaramente che, se sono qui, il merito è tutto di Gianni Berrino. La sanremesità della mia candidatura è fondamentale, come lo è l’unione tra le liste civiche e i partiti politici. Sul simbolo voglio dire di essere orgoglioso del suo nome sul simbolo, perché lo ritengo il miglior Presidente del Consiglio degli ultimi anni. Senza dimenticare quanto sia importante avere una Senatore come Gianni Berrino che, da Roma potrà aiutare moltissimo la nostra città. Una cosa da sottolineare che noi ci presentiamo come la ‘discontinuità’ con l’attuale Amministrazione. Abbiamo una responsabilità importante, visto che questo è l’ultimo ‘giro’ per fare svoltare la città. Se non ci riesce il prossimo sindaco non ci riuscirà nessuno, almeno per i prossimi 50 anni. L’aver presentato adesso la lista è un segnale di forza con tanti esponenti di grande spessore”.

Matteo Rosso, deputato e segretario regionale, è intervenuto via telefono: “Presentiamo una lista con diverse tipologie di professione – ha detto – con tante esperienze per una grande sfida”.

Il capolista sarà l’attuale Consigliere comunale e capogruppo Luca Lombardi. Con lui ci sono: Sara Astolfi (dipendente pubblico), Elisa Balestra (avvocato), Stefano Bianchi (imprenditore), Silvano Cibien (barista), Antonino Consiglio (commerciante), Fabrizio Cravero (avvocato), Gino d’Orazio (dirigente d’azienda), Amedeo Manfredini (funzionario), Antonio Marchese (imprenditore), Diana Meduri (avvocato), Ethel Moreno (avvocato), Matteo Morini (avvocato), Luigi Muscio (medico), Francesco Nola (farmacista), Lorena Pallini (funzionario), Fabrizio Parrino (agente di commercio), Fulvia Proia (imprenditore), Claudia Rodini (avvocato), Giuliana Rubini (commerciante), Elisa Spizzo (impiegata), Francesca Stea (dirigente medico), Davide Verrando (medico), Yelena Vtulkina (agente immobiliare). Erano assenti per motivi di lavoro Fabrizio Cravero e Yelena Vtulkina.