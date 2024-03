Daphnè Sanremo ha reso omaggio alla floricoltura italiana sul carro di casa al Corso fiorito

La storia della floricoltura, è storia dell’Italia, e della Liguria, Daphnè Sanremo lo sa bene perché come tutte le aziende familiari si fonda sulla ricerca, l’innovazione, la passione, ed il sapere tramandato di generazione in generazione.

Sul carro di Sanremo hanno sfilato gli outfit firmati Daphnè, una collezione di felpe in cotone organico in edizione limitata, dedicata al Garofano di Sanremo fiore d’eccellenza ligure che ha fatto grande l’economia floricola italiana e il Ranuncolo di Sanremo, uno dei fiori simbolo della moderna floricoltura ligure. Nuovi ibridi sono stati via via ottenuti dall’800 ad oggi dagli ibridatori storici del Ponente come Aicardi, Nobbio, Brea, Baratta e Biancheri alle cui famiglie la Maison Sanremese ha reso omaggio con le proprie creazioni che parlano di bellezza e rispetto per la natura.