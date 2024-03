La città dei limoni e la città dei fiori si stringono la mano, firmato il gemellaggio Sanremo-Mentone (foto)

E’ stato sancito questa mattina, con una cerimonia al Teatro del Casinò organizzata a pochi minuti dal via del ‘Corso Fiorito’, il gemellaggio tra le città di Sanremo e Mentone, da parte dei sindaci Alberto Biancheri (Sanremo) e Yves Juhel (Mentone).

La firma di oggi era stata preceduta, nel febbraio del 2023, da un atto propedeutico al gemellaggio. La cerimonia si era svolta durante la tradizionale ‘Festa dei Limoni di Mentone’, quando venne celebrata l'amicizia tra le due città, caratterizzate da significative similitudini nel tessuto economico, sociale e culturale, nonché nel campo della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni culturali di risonanza internazionale.

Il processo di gemellaggio tra Sanremo e Mentone ha avviato un iter di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera a livello locale, come previsto dall'art. 10 del Trattato del Quirinale, anche al fine di intensificare le interconnessioni tra le rispettive comunità cittadine e gli scambi in materia di servizi pubblici, sviluppo sostenibile, infrastrutture e mobilità, partenariati economici, turistici e culturali, gestione delle risorse idriche, formazioni professionali e bilinguismo.

I due comuni sono all’origine del progetto di costituzione del Gruppo Europea di cooperazione transfrontaliera (GECT), lanciato nello stesso periodo. L’idea è quella di realizzare un progetto significativo per tutto il bacino transfrontaliero, dalla costa all’entroterra, il cui perimetro comprenderà tutti i comuni della CARF (Comunità della Riviera francese) e circa venti comuni della Liguria e del Piemonte.

In questi anni il legame tra Sanremo e Mentone si è intensificato con confronti, convegni e scambi reciproci. Il più significativo a Torino il 31 ottobre 2023, in occasione del primo vertice del Comitato del Quirinale, incontro co-presieduto dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e dal ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Catherine Colonna: in quell’occasione, è stata evidenziata l’importanza della cooperazione tra Sanremo, Mentone e la CARF, nell’ambito dei lavori per la creazione del GECT.

“Abbiamo deciso di firmare questo gemellaggio nel giorno della sfilata dei Carri Fioriti – dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - manifestazione storica per noi, dove la città di Mentone con i Comuni della Carf è presente come ospite con un carro. Questo gemellaggio si offre come uno strumento capace di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, favorendo ulteriormente nuove e differenti opportunità di crescita per il territorio. Ringrazio il sindaco di Mentone per la disponibilità: sono certo che i rapporti tra le nostre città porteranno a importanti risultati”.

“Quando, con il mio collega di Sanremo - ha dichiarato Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della CARF - abbiamo lanciato il progetto di gemellaggio, sapevamo che la consacrazione dell'amicizia tra le nostre due città avrebbe rappresentato il pilastro di un altro progetto ambizioso e significativo per tutto il territorio transfrontaliero, dalla costa all’entroterra, ovvero la creazione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. La firma di questo accordo di gemellaggio è un altro passo concreto in questa direzione. Permettetemi anche di ringraziare tutto lo staff della CARF e i servizi tecnici della città di Mentone per l’organizzazione e la creazione, a tempo record, del carro che ha sfilato in rappresentanza della Riviera Francese a Sanremo".