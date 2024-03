Banda Musicale e Orchestra Filarmonica Giovanile insieme per Ventimiglia (Foto e video)

Due realtà musicali insieme per Ventimiglia. Si tratta della Banda Musicale Città di Ventimiglia e dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia che grazie anche a un contributo dell'Amministrazione Di Muro sono riuscite a ritrovare sinergia e un equilibrio musicale per poter collaborare insieme in eventi e iniziative per la città.

Due realtà molto apprezzate dai ventimigliesi e non solo. "E' una bella giornata per Ventimiglia perché ritroviamo insieme la Banda Musicale Città di Ventimiglia, con una storia importante, e l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro che ieri mattina ha incontrato in Comune le due realtà musicali insieme all'assessore Serena Calcopietro - "Due realtà apprezzate entrambe dai ventimigliesi che grazie anche a un contributo di questa amministrazione hanno ritrovato una loro sinergia e la possibilità di lavorare insieme non solo per gli spettacoli ma anche per tutti gli altri progetti che vorranno presentarci per coinvolgere residenti e turisti".

Contribuiranno a rendere più attrattivo il calendario delle manifestazioni. "Sin dal nostro insediamento io e il sindaco Flavio Di Muro abbiamo deciso di porre l'attenzione su tutte le nostre realtà cittadine" - sottolinea l'assessore con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni e alla Cultura Serena Calcopietro - "Abbiamo cercato di porre in essere una politica più inclusiva possibile proprio perché sono due realtà importantissime per la nostra città. Hanno dei tratti distintivi sia a livello musicale sia per il repertorio. Ci consentirà di pianificare un calendario delle manifestazioni molto più variegato per attrarre e dilettare non soltanto i ventimigliesi ma anche i cittadini di tutto il comprensorio".

La Banda Musicale Città di Ventimiglia è un'associazione presente in città da 171 anni. "Siamo in Comune per un momento di condivisione e incontro tra la nostra associazione e l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia" - dice la maestra della Banda Musicale Città di Ventimiglia Diandra Di Franco presente insieme al presidente Fabio Cassini e a Gilberto Lazzaretti, musicante della banda - "E' un momento importante per noi l'unione di queste due associazioni sul territorio. Potremo tornare a suonare all'interno del nostro territorio comunale e far sentire tutto il nostro patrimonio musicale storico che portiamo avanti da 171 anni".

L'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia è nata nel 2009 con lo scopo di formare musicisti attraverso la “Scuola di Musica A. Biancheri”. "E' un momento molto importante in quanto due associazioni e realtà musicali di Ventimiglia attraverso l'amministrazione comunale sono riuscite a trovare un equilibrio musicale" - afferma il maestro e presidente dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia Franco Cocco presente insieme a Eugenio Cocco, Valentina Perrone e Caterina Romano - "Avremo i nostri spazi, le nostre realtà e il proprio repertorio musicale. Ci prodigheremo per gli spettacoli estivi e non a Ventimiglia".