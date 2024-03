Sanremo: vergogna! Rubate alcune uova vendute in beneficienza dalla Croce Rossa

Stavano girando per il centro con un carrello pieno di uova di Pasqua da vendere per poi fare beneficenza, ma qualcuno ha pensato bene di rubarne tre o quattro. Il fatto increscioso è avvenuto questa mattina ai danni di alcuni giovani volontari della Croce Rossa di Sanremo. Mentre stavano entrando ed uscendo da alcuni esercizi, si sono resi conto che mancavano alcune uova. Un fatto non grave sul piano economico ma vergognoso perché perpetrato ad un ente come la Croce Rossa che lavora giornalmente per aiutare chi sta peggio di noi.