Imprenditoria femminile, a Sanremo primo incontro del nuovo direttivo di "Impresa Donna" di Confesercenti (Foto)

Dare luce all'imprenditoria femminile sul territorio e in Italia è stato lo scopo dell'incontro “Impresa al femminile: come fare la differenza”, andato in scena giovedì scorso nella prestigiosa sala Meeting di "The Mall" a Sanremo.

E' stato il primo esordio pubblico del nuovo direttivo di "Impresa Donna" di Confesercenti, rinnovato gruppo di imprenditrici della provincia di Imperia guidato dal presidente Erika Martini. Per l'occasione erano presenti anche referenti nazionali di "Impresa Donna", manager del settore delle offerte di lavoro e di imprenditrici locali.

"E' un gruppo interno a Confesercenti, per il quale vi è la possibilità di aderirvi facendo la tessera di Confesercenti e chiedendo l'iscrizione a questo gruppo" - fa sapere Massimiliano Cammarata, responsabile dei rapporti istituzionali di Confesercenti Imperia - "E' un gruppo che si occupa del mondo dell'imprenditoria femminile a 360 gradi, che segue, quindi, le attività imprenditoriali femminili che ricercano fondi, finanziamenti, microcredito, corsi di formazione e tutto ciò che possa coprire il settore della donna imprenditrice dal turismo, ai servizi e al commercio. Offriamo una serie di opportunità e di assistenza. Abbiamo uno sportello in sede provinciale a Imperia, in via Bonfante 29, che è lo sportello futuro sulla parità di genere. Siamo molto attenti e sensibili a quello che è il mondo dell'imprenditoria femminile. Al primo incontro, che si è svolto a The Mall, convenzionato con Confesercenti, hanno partecipato numerose associate e curiosi con la regia del segretario provinciale Sergio Scibilia, che ha condotto l'evento, e di Erika Martini, presidente di Impresa Donna".

Nel corso dell'incontro sono state illustrate anche le novità sulle offerte alle imprese nel settore del microcredito, delle nuove convenzioni con agevolazioni per le socie Confesercenti, sulle ultime attività svolte in Regione Liguria sulla parità di genere e della certificazione a cura dello sportello "Futura" di Confesercenti.