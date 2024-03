Celebrazione Santa Messa per la Benedizione dei Pensieri e dei Messaggi dei Pellegrini alla RSA ‘Anselmo Pisano’ di Apricale

Quest'oggi, presso la prestigiosa Residenza Protetta ‘Anselmo Pisano’ di Apricale, si è tenuta una commovente celebrazione della Santa Messa, dedicata alla benedizione di tutti i pensieri e i messaggi lasciati dai numerosi pellegrini che giungono da ogni angolo del mondo presso la Madonna del Sollievo di Apricale.



"La grotta, parte integrante del complesso della casa di riposo di Apricale - si spiega nella nota -, continua ad essere meta di turisti e pellegrini desiderosi di vivere un momento di spiritualità e riflessione. In occasione di questa significativa celebrazione, Don Jaya della Parrocchia di Apricale ha presieduto la messa, pronunciando parole di conforto e speranza per tutti coloro che hanno lasciato i loro pensieri e i loro messaggi di devozione. La benedizione dei messaggi lasciati dai visitatori rappresenta un gesto di profonda unione e solidarietà tra le persone di diversa provenienza e fede, che si ritrovano unite nel comune desiderio di pace e serenità.



La Residenza Protetta ‘Anselmo Pisano’ si conferma così non solo come luogo di assistenza e cura per gli anziani, ma anche come centro di accoglienza e spiritualità aperto a tutti coloro che cercano conforto e ispirazione".