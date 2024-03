Camporosso punta sulla sicurezza: approvato progetto per l'installazione di una settantina di telecamere

Camporosso punta sulla sicurezza. Approvato un progetto che prevede l'installazione di una settantina di telecamere di cui sei per il controllo dei varchi d’ingresso al centro abitato.

L'Amministrazione Gibelli desidera, infatti, ampliare il sistema di videosorveglianza. "Vogliamo investire in sicurezza con la realizzazione di un ampio sistema di video sorveglianza del territorio comunale di Camporosso" - annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Con questo obiettivo abbiamo approvato un progetto che prevede l’installazione di una settantina di telecamere di cui sei per il controllo dei varchi d’ingresso al centro abitato".

Il Comune presenterà una richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno. "Nei prossimi giorni verrà presentata al Ministero dell’Interno la richiesta di finanziamento del progetto dal costo complessivo di 332.400 euro, in parte anche a carico del Comune" - fa sapere il primo cittadino - "In prospettiva futura risulta, inoltre, proficua la partecipazione dei privati al sistema di controllo territoriale mediante videocamere, programmazione già in atto da parte dell’Amministrazione comunale. Ci auguriamo del buon esito dell’istanza al Ministero, la città ne ravvisa il bisogno".