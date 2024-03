Santo Stefano al Mare, domenica torna l’appuntamento con il torneo di beach volley

Riviera Beach Volley ASD, in collaborazione con il Comune di Santo Stefano al Mare, grazie agli sponsor Cantieri degli Aregai e Ristorante Soleluna di Santo Stefano al Mare, ha organizzato una manifestazione sportiva sulle spiagge di Santo Stefano al Mare con una decina di campi da beach volley, che si terrà il 24, 30 e 31 marzo e il 1 aprile.

L'evento coinvolgerà più società sportive: la Mana di Torino, con la partecipazione dell'allenatore della Nazionale di Beach Volley Paolo Goria, Be.vo San Bartolomeo, Beach Monaco e Riviera Beach Volley.

“Un evento, che nelle scorse edizioni ha avuto un grande richiamo e che promuove il clima mite e le spiagge del nostro splendido borgo”, afferma il consigliere comunale Remo Ferretti.

"Grazie alla disponibilità delle società sportive coinvolte, prosegue,la manifestazione diventa un’occasione per promuovere lo sport tra i ragazzi delle scuole. La nostra amministrazione è impegnata su più fronti per sensibilizzare la popolazione ad uno stile di vita salutare: dal percorso sull’alimentazione rivolto ai ragazzi della scuola primaria, all’ importanza dell’attività sportiva, non solo con questa iniziativa, ma anche con la realizzazione della palestra all’aperto vicino al campetto da calcio. Un’attenzione costante al benessere dei cittadini. Un ringraziamento particolare ai Cantieri degli Aregai e al ristorante Soleluna di Santo Stefano al Mare che sponsorizzano l’evento".

Ecco il programma

Domenica 24 marzo campionato italiano FIPAV silver maschile e femminile su 8 campi;

Sabato 30 – 31 marzo camp di allenamento fino a 100 partecipanti;

Lunedi 1 aprile tornei Fipav e amatoriali su 8 campi.

Durante la settimana tra le date del torneo, gli atleti proporranno attività per gli alunni delle scuole a titolo gratuito.