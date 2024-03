Sanremo: le associazioni 'Centro di aiuto alla vita' e 'Talea' organizzano la 3a edizione della della 'Caccia al tesoro di Pasqua'

Con l'arrivo della primavera e l'atmosfera festosa della Pasqua nell'aria, è il momento perfetto per organizzare un'emozionante caccia al tesoro. Ma questa volta, sarà ancora più speciale includendo una serie di giochi creativi che coinvolgeranno i bambini in divertenti attività manuali. Una caccia alle uova unica, arricchita da giochi creativi che stimoleranno la fantasia e l'ingegno di tutti i bambini.

L'appuntamento è per giovedì prossimo dalle 15.30 al parco di Villa Ormond. Prenotazione obbligatoria scrivendo al n 329 5883079, sarà un'occasione per trascorrere un pomeriggio dove si coltiva la creatività insieme per un'indimenticabile avventura piena di gioia e fantasia.