Dolcedo: ‘La Passione di Maria’, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Giorgia Brusco

Nella chiesa Parrocchiale San Tommaso in Dolcedo, durante la Settimana Santa, e precisamente martedì 26 marzo, alle ore 21, si svolgerà la rappresentazione sacra ‘La Passione di Maria’, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Giorgia Brusco con la regia di Eugenio Ripepi.

“Giorgia Brusco, attrice, regista e drammaturga - si spiega nel comunicato -, ha scritto questo monologo dopo una attenta riflessione sulle Sacre Rappresentazioni medievali, dove la figura di Maria, pur assumendo un ruolo marginale rispetto alla Croce e al Figlio, rivela comunque la sua funzione primaria nei momenti più importanti della Passione.

Nel mistero tragico della morte in croce, quando cielo e terra inorriditi si oscurano e tremano, la Madre di Gesù, si trova ai piedi del patibolo. Il Figlio sembra aver abbandonato la Madre, e tutto sembra crollare nell’orrore e nella tenebra. Ma Maria, nonostante il suo strazio, rimane lì, accanto al Crocifisso e affronta il momento con grande dignità, non fugge di fronte agli eventi: il suo stare indica presenza, continuità, forza, nonostante le avversità dei tempi.

Una donna sola, in Oriente, in quel tempo, era in una situazione impossibile, la peggiore che le potesse capitare: senza maschio, la donna era “come un cane senza padrone, una pecora senza pastore”, senza difese, senza diritti.

Era necessario intervenire: ed è Cristo a prendere la parola e a riscattare la donna: «Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.” Giovanni 19,26-27. La rappresentazione della Passione è un viaggio, accanto a chi soffre, che inizia nella notte del dolore e procede attraverso un cammino di purificazione dalla paura e dai legami di dipendenza, per giungere all'alba dei sepolcri vuoti e fare festa.

Allo spettacolo partecipa il Maestro Corrado Trabuio che eseguirà le sue musiche. Sarà una bella occasione per chi vuole prepararsi a vivere bene la Settimana Santa, meditando sulla Passione di Cristo, attraverso gli occhi e il cuore di Maria che, pur nell’angoscia della sofferenza di una madre, sa scorgere la Luce della Vita Nuova che non tarderà a manifestarsi: la Resurrezione”.