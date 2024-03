Ventimiglia: per la Giornata della Memoria, minuto di silenzio per le classi di tutti i plessi dell’IC n.2 Cavour

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le classi di tutti i plessi dell’IC n.2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno osservato un minuto di silenzio in seguito al suono prolungato della campanella ed organizzato iniziative volte a creare momenti di approfondimento e riflessione particolarmente utili alla costruzione di principi di cittadinanza.

"Il 21 marzo - si spiega nella nota - per gli studenti del l'IC n.2 Cavour di Ventimiglia è sempre un momento di riflessione e approfondimento sul significato del valore della Memoria e dell’Impegno attraverso il ricordo delle vittime innocenti di tragici fatti di mafia. Gli studenti hanno voluto, quindi, ‘incontrare’ le giovani vittime, bambini e ragazzi uccisi per mano della mafia, partendo dalle loro storie, rielaborandole e facendole proprie.

Sono state ricordate tutte le vittime, da quelle i cui nomi ricorrono nelle celebrazioni delle note stragi ai nomi di uomini, donne e bambini che forse non conosciamo, ma che vogliamo ricordare per restituire loro dignità.

E proprio per questo, le classi hanno scelto di leggere la lunga lista di nomi delle vittime durante le lezioni, scandendoli con cura per ricordare e, al contempo, promuovere il valore della legalità, così da dare concretezza al principio di cittadinanza attiva.

È stato un percorso denso di emozioni espresse nelle più svariate forme, dalle parole alle immagini, dai disegni alle canzoni, fino ad arrivare alla realizzazione di video... un 21 marzo nel segno della Memoria".