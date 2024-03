Gianni Rolando: “Posto di polizia al ‘Borea’ non ha mai chiuso ma ha implementato l’attività”

“Ci spiace vestire i panni dei fact checker, ma ci sembra doveroso fare una precisazione in merito al comunicato stampa a firma del presidente di Anima, sulla ‘riapertura’ del posto di polizia all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo”.

Lo ha detto il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, che prosegue: “Il posto di polizia non ha mai chiuso, anzi implementerà la sua attività a servizio dei pazienti e degli operatori sanitari, rimanendo aperto sette giorni su sette nella fascia oraria 8-20, come un commissariato bis. Inoltre ha cambiato sede, se prima stava in un’ala dell’avancorpo, ora si trova all’ingresso in un locale più ampio e funzionale”.

“Detto ciò - termina Rolando - cogliamo l’occasione per ringraziare la Polizia di Stato e la Direzione Aziendale di Asl 1, per aver potenziato questo importante presidio atto a garantire la sicurezza di tutti”.