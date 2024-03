Elezioni Sanremo, tre nuovi candidati per 'Andiamo!' a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando

Andrea Di Blasio, giornalista, Daniele Moraglia, sport sales manager e Giorgio Oddo, praticante avvocato si candidano nelle fila di 'Andiamo!', il movimento civico di centrodestra fondato dall’ex sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato, che sostiene la candidatura di Gianni Rolando.

Andrea Di Blasio, 42 anni ad aprile, giornalista professionista. Laureato al Dams e in Scienze dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Genova: “Nel corso della mia carriera ho raccontato molto Sanremo, e ho deciso metterci la faccia, per dare un impulso nuovo, una ventata di rinnovamento a questa città. Allora, tutte e tutti insieme prendiamo una bella ricorsa per correre nella giusta direzione. Sono molto vicino a temi importanti come la cultura, lo sport, l’arredo urbano, dell’associazionismo e volontariato”.

Daniele Moraglia, 41 anni, marito e padre di 2 bimbi, diplomato al Liceo Scientifico Cassini di Sanremo, laureato in Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano e laureato in Management dello Sport all’Università del Foro Italico di Roma dove è professore a contratto. Oggi lavora in qualità di sport sales manager per un’azienda che commercia integratori per gli sportivi. Ha all’attivo molte esperienze nel settore sportivo: oltre 70 eventi organizzati, tre impianti sportivi gestiti, incarichi dirigenziali e numerose collaborazioni con aziende di primo piano. “Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza nello sport entrando a far parte del movimento civico di centrodestra 'Andiamo!', a supporto della candidatura a sindaco di Gianni Rolando che ritengo essere la persona più adatta a ricoprire tale ruolo in questo periodo storico - dice Moraglia - vorrei provare a risolvere le numerose problematiche che si riscontrano sul territorio e portare un po’ di novità in una città come Sanremo che ha un enorme potenziale inespresso. Più volte abbiamo sentito dire che la nostra è una palestra a cielo aperto. Come tutte le palestre, va mantenuta, sviluppata, innovata. Importanti in tal senso sono tutte le associazioni sportive del territorio che ogni giorno si battono per organizzare attività, eventi di importante rilevanza sociale e/o agonistica, escursioni alla scoperta del nostro entroterra. Spesso, però, in mancanza di una cabina di regia ben organizzata, in strutture non adeguate e con fondi irrisori. Mi batterò affinché siano rifinanziati i fondi per l’attività istituzionale, vengano ripristinati i campi sportivi di quartiere creando luoghi di incontro sani per i nostri giovani, si possa svolgere attività sportiva in maniera dignitosa e professionale, gli eventi sportivi esistenti crescano e nuovi entrino a far parte del calendario manifestazioni, gli impianti sportivi siano adeguati e a disposizione di tutte le associazioni del territorio e da loro siano gestiti, si continui nello sviluppo delle attività outdoor in modo più incisivo e veloce, si progetti e realizzi una rete ciclabile in città, integrata con l’attuale pista ciclabile, vengano supportati i progetti di coloro che vogliono investire nell’ammodernamento sportivo della nostra città”.