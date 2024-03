Elezioni Sanremo, il comitato 'Rolando Sindaco' risponde a Fellegara: “Il centrodestra è uno solo, sentiamo aria di inciucio”

“Se il candidato della sinistra Fulvio Fellegara e i suoi alleati di “Progetto Comune” volevano tendere una trappola per togliere voti alla coalizione di Rolando Sindaco, cercando di spacciare Mager come candidato di centrodestra, sappiano che non ci sono riusciti. Il Centrodestra – scrivono dal Comitato Rolando Sindaco - è uno solo, quello che governa con successo a livello nazionale e regionale, quello che sostiene Rolando a Sindaco di Sanremo. Anche perché sono gli stessi candidati consiglieri di Mager, vedi in ultimo il signor Martino, ad affermare che questa sua coalizione è la naturale prosecuzione dell’amministrazione Biancheri, amministrazione di cui il Pd faceva parte a pieno titolo con assessori importanti (poi fagocitati dal “navigatore” e oggi non a caso con Mager). Ma non solo, con uomini del Pd ancora oggi alla guida di aziende comunali strategiche per la città, Casinò Spa e Amaie Energia, quest’ultima in particolare responsabile della pulizia e raccolta rifiuti che sono al centro, è il caso di sottolinearlo, di enormi disservizi e delle proteste ininterrotte dei nostri concittadini, oltre che – veramente paradossale – delle critiche degli stessi attori politici che questa azienda l’hanno governata. Tutte queste manovre e illazioni strumentali sembrano far percepire già fin d’ora aria di inciucio postumo, con il Pd pronto magari a ingoiare il “ratto” dei suoi ex rappresentanti di partito da parte di Biancheri ed essere pronto, magari, a “risposarsi” con Mager. Gli inciuci sono il contrario della trasparenza, soprattutto nei confronti degli elettori chiamati al voto e a scelte ben precise sul futuro di Sanremo, in continuità o discontinuità con la passata amministrazione. Ma se aria di inciucio non c’è, se così non fosse vero, allora occorrerebbe chiamare le persone con il loro nome, così come i partiti e soprattutto le coalizioni. E dire ben chiaro ai cittadini da che parte stanno”.