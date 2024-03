Amici e Rodà candidati nella lista Sanremo Domani a sostegno di Rolando Sindaco

Si aggiungono altri nomi di candidati alla squadra di Sanremo Domani, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando.

Tra le new entry per la corsa al consiglio comunale nella lista Sanremo Domani, troviamo: Gianluigi Alberto Amici ex dipendente della Casinò spa, pensionato di 75 anni e Monica Rodà geometra libero professionista di 49 anni.

“La composizione della squadra che mi accompagnerà in questa avventura, è ormai alle sue battute finali e nei prossimi giorni diffonderemo gli altri nomi dei candidati della lista Sanremo Domani. Ci sarà il giusto mix - afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando - di persone della società civile pronte ad impegnarsi per la Sanremo di domani!”