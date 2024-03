Ospedaletti, sabato appuntamento con "Luna e Stelle dell'Equinozio"

Ospedaletti si prepara ad accogliere la primavera con un evento davvero speciale per gli amanti dell'astronomia e della natura. A pochi giorni dall'equinozio di Primavera, l'Associazione Stellaria, in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, organizza "Luna e Stelle dell'Equinozio", un'esperienza indimenticabile per scoprire le meraviglie della volta celeste in riva al mare. L'appuntamento è previsto per Sabato 23 Marzo all'inizio della pista ciclabile lato ponente.

A partire dalle ore 21:00, per circa un'ora e mezza, i telescopi di Stellaria saranno a disposizione del pubblico per ammirare da vicino la Luna e altri splendidi oggetti celesti a cavallo tra l'inverno e la primavera.

Questo evento rappresenta l'ultimo appuntamento della rassegna "La Luna sul Mare", un'iniziativa che ha riscosso grande successo e apprezzamento tra gli appassionati di astronomia e i curiosi di tutte le età. La partecipazione è ad offerta libera ma è necessaria la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero +39 3485520554.

Un'occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla bellezza del cielo stellato e celebrare l'arrivo della primavera in un contesto unico e suggestivo come quello della spiaggia di Ospedaletti. Stellaria e il Comune di Ospedaletti invitano tutti gli interessati a non perdere questa straordinaria opportunità per vivere un'esperienza indimenticabile tra stelle e mare.