Conto alla rovescia per l'uscita di 'Contradance', il nuovo singolo della band sanremese Il Teatro di Pan

Il 22 marzo uscirà “Contradance”, il nuovo singolo della band sanremese Il Teatro di Pan.

“La canzone, una fusione avvincente di rock e funk, affronta il tema del cambiamento climatico del cuore quando due anime si separano a causa delle contraddizioni - dicono dalla band - mette in luce quei disastri emozionali, e le macerie di una storia che finisce con il cambio di stagione”.

“Con 'Contradance', abbiamo cercato di catturare la complessità delle emozioni legate ai cambiamenti, siano essi legati al nostro intimo universo sentimentale o al grande quadro del mondo che ci circonda - aggiunge Christian Gullone, frontman della band - la musica è un veicolo potente per esplorare e comunicare questi sentimenti, e siamo emozionati di condividere questa esperienza con i nostri fan”.

“La canzone non solo invita l'ascoltatore a riflettere sulle sfide dell'amore e del cambiamento, ma offre anche un'esperienza sonora che colpisce nel profondo - proseguono da Il Teatro di Pan - 'Contradance' è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, pronta a far vibrare gli animi degli appassionati di musica in cerca di autenticità e una bella dose di ironia”.