Sanremo: si è parlato anche di riforme costituzionali sabato scorso al gazebo di Fratelli d'Italia

Continua l’attività politica di Fratelli d'Italia guardando, con un occhio alle prossime elezioni amministrative, alla Riforma Costituzionale e l'elezione diretta del Presidente del consiglio.

L’argomento è stato tra i temi nell'incontro, al banchetto dello scorso weekend in via Escoffier a Sanremo. “Si entra anche nella fase più intensa per il nostro partito – evidenzia il Senatore Gianni Berrino - proprio in previsione delle prossime elezioni amministrative. E’ stata l’occasione per incontrare il candidato del centrodestra Gianni Rolando, con una nutrita partecipazione di cittadini, tesserati e simpatizzanti che hanno sancito la riuscita dell’evento”.

“È stato un momento dedicato al dialogo e al confronto con la popolazione – prosegue Berrino - per parlare delle novità della riforma costituzionale, per discutere ed accogliere segnalazioni delle molte problematiche che ha accumulato la nostra città, ma anche uno spazio da cui parte la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Una sfida che il nostro partito affronterà con impegno e convinzione, anche sulla spinta dell’ottimo risultato delle ultime elezioni che ci hanno premiato quale primo partito in Italia”.

Sabato scorso erano presenti anche il consigliere Regionale Veronica Russo, i consiglieri Lombardi e Moreno, il responsabile dipartimento sicurezza e immigrazione Simondo e tutto il direttivo cittadino sanremese.