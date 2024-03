Elezioni Sanremo: fitto calendario di appuntamenti per il candidato sindaco Fulvio Fellegara

Il candidato sindaco Fulvio Fellegara continua il suo percorso di ascolto e confronto con i cittadini di Sanremo, presentando un fitto calendario di appuntamenti per questa settimana.

Mercoledì 20 marzo:

Alle ore 11:30, presso la F.O.S., Fulvio Fellegara terrà una conferenza stampa per la presentazione della lista di Progetto Comune, un'importante tappa per illustrare le proposte e le persone che condivideranno il progetto per il futuro della nostra città.

Giovedì 21 marzo:

Alle ore 18:00, presso la Sala Acli di San Giacomo (saletta parrocchiale), si terrà l'evento 'FulvioAscolta', un'occasione per incontrare direttamente gli elettori, ascoltare le loro esigenze e condividere idee per costruire insieme il futuro della nostra città.

Sabato 23 marzo:

Dalle ore 9:30, Fulvio Fellegara sarà presente al gazebo a Poggio, pronto ad incontrare i cittadini, raccogliere le loro opinioni e rispondere alle loro domande.

Commenta Fulvio Fellegara: "Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente a questi eventi e a contribuire con le proprie idee e proposte per una Sanremo migliore e più inclusiva. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, sono disponibile a un contatto diretto via social sui miei canali Facebook e Instagram".