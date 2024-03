Elezioni Amministrative di giugno: a Ceriana si ripresenta Maurizio Caviglia e sarà di nuovo l'unico

Non solo Sanremo alle prossime elezioni Amministrative di giugno. Ci sono infatti molti piccoli centri, soprattutto dell’entroterra, che andranno al voto per rinnovare il sindaco e i rispettivi consigli comunali.

Tra questi anche Ceriana, 1.200 abitanti sulle alture di Sanremo in Valle Armea, che vedrà quasi certamente una sola lista proporsi agli elettori con la ricandidatura dell’attuale primo cittadino, Maurizio Caviglia.

A lui abbiamo chiesto di analizzare la sua prima esperienza da sindaco, che sta per terminare: “Sono stati cinque anni importanti, per un’esperienza dura ma positiva. Tra alluvioni, siccità e pandemia abbiamo sperimentato un po’ di tutto, che ci servirà per fare meglio in futuro. Siamo rimasti un po’ indietro sul programma, visti i fondi andati per le alluvioni e senza dimenticare che abbiamo investito nuovi fondi per i pozzi per evitare la siccità. Abbiamo cercato di risolvere molti problemi – prosegue Caviglia - tra cui proprio quello della siccità in diverse zone del paese. Abbiamo dovuto prendere provvedimenti drastici e con le sole nostre risorse. Ora la situazione è migliorata e, teoricamente non dovremmo avere problemi in estate”.

Quale è il programma per il suo nuovo mandato? “Dovremmo partire con il progetto di ‘Piscensun’, sotto la piazza principale dove c’era il campo da bocce e verrà realizzata una piazza nuova con il finanziamento della Regione. Verrà anche rifatta la pavimentazione di via San Salvatore e in Regione c’è pure il progetto per piazza Marconi. Stiamo lavorando a realizzare l’illuminazione della SP 55 tra Ceriana e la Vecchia Fattoria, ma al momento c’è un buco per mancanza di liquidità”.

Quali i volti della lista che presenterà? “Nella squadra ci saranno alcuni componenti nuovi, visto che altri lasciano, ma siamo già a buon punto per sostituirli. Dovrebbero essere cinque i volti che si presenteranno a giugno. Cambierà qualcosa anche in Giunta, visto che Francesca Buscaglia va via”.

Caviglia, che nel 2019 era anche in quel caso l’unico candidato con ‘Ceriana nel cuore’, aveva ottenuto 457 voti con una percentuale votanti del 54,53%.