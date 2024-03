Sanremo: strada Ville abbandonata da due anni, i residenti chiedono un intervento di manutenzione (Foto)

Alcuni residenti di strada Ville, in frazione San Bartolomeo a Sanremo, ci hanno scritto evidenziando come, da circa due anni, nessun intervento sia stato messo in atto per mettere in sicurezza un tratto di strada molto trafficata:

“Decine di metri di asfalto devastato con un dislivello molto pericoloso per le moto, senza contare dossi e avvallamenti. Su tutto il tratto la vegetazione alta un metro invade la corsia. Da qualche anno in quella zona tutte le abitazioni pagano una tassa obbligatoria chiamata ‘passo carrabile’ senza avere un minimo di manutenzione per circolare in sicurezza”.