Movida in piazza Bresca, Martino: “Porte aperte ai residenti. Problemi arrecati da casi isolati”

“Le dichiarazioni di alcuni residenti di piazza Bresca riflettono un importante punto di vista su una questione complessa e delicata che coinvolge il tessuto sociale e commerciale della zona della movida. È evidente che esista una legittima preoccupazione tra loro riguardo il disturbo notturno causato da alcuni casi isolati, ed è fondamentale affrontare questa problematica con sensibilità e rispetto reciproco”. Lo dichiara è l’imprenditore Raffaele Martino, titolare della Trattoria del Porto da Nicò e candidato al consiglio comunale per la lista Anima.

“Voglio sottolineare con chiarezza l'importanza di trovare una via di dialogo tra le parti coinvolte, dice Martino. Sarebbe incoraggiante vedere un impegno concreto nel cercare soluzioni attraverso il confronto e la mediazione, anziché ricorrere ad azioni legali. Come ho già avuto modo di dichiarare, sono disponibile ad assumermi la responsabilità di facilitare il dialogo tra commercianti e residenti, precisando che al momento non è chiaro chi siano i cittadini che denunciano il problema. La mia sensazione è che costoro possano essersi rivolti all’interlocutore sbagliato. Per questo li invito a incontrarmi. Le porte del mio ristorante sono aperte a chiunque voglia affrontare la questione”.

“Per dovere di cronaca bisogna però ricordare il cambiamento positivo avvenuto negli ultimi anni, sottolinea, sebbene siano ancora presenti casi assolutamente isolati di violazione delle regole. In passato i rumori non erano lesivi solo dei diritti degli abitanti di piazza Bresca e piazza Sardi ma danneggiavano pesantemente gli stessi ristoranti”.