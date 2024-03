A Sanremo il Liber Theatrum porta in scena “Meditando Poetando”

Nuova estemporanea performance per Liber Theatrum quella in programma giovedì 21 marzo alle 20.30 a Sanremo, nei locali della libreria UBIK in via Roma 91, aperta eccezionalmente oltre il consueto orario di chiusura, in occasione della Giornata mondiale per celebrare la poesia.

Due le voci poetiche coinvolte, quelle di Maria Cilla e Diego Marangon, che parteciperanno all’originale iniziativa di Rita Vaccari, psicoterapeuta particolarmente attiva anche nel sociale, che intende dare vita a un'occasione unica.

“MEDITANDO POETANDO” - lettura e meditazione, ascolto e silenzio, è il titolo scelto per l’iniziativa in cui il pubblico presente sarà anch’esso parte attiva per poter esplorare sia la poesia che la meditazione e l'intreccio tra le due.

Una serata in cui, sotto la guida della psicologa sanremese, si potrà cioè meditare e ascoltare poesia, il tutto intervallato dalla musica di Nadia Fascina al violoncello e dalle ulteriori letture di proprie produzioni dei poeti locali del “Vivaio del verso” (collettivo poetico Made in Ponente) Luca de Vincentiis, Fabio Barricalla e Rossella Masper. L'incontro è gratuito e la prenotazione gradita al 339 5862918, 338 6273449, 347 2785681 o via liber.theatrum@gmail.com.