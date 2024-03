Sanremo: il Consigliere Ethel Moreno "Servono continue e programmate attività di manutenzione"

“Le amministrazioni locali dovrebbero svolgere continue e programmate attività di manutenzione nelle strade di loro competenza per garantire una mobilità sicura ed efficiente”.

Interviene così Ethel Moreno, consigliere comunale di opposizione a Sanremo, dopo l’assise di questa sera. “La volontà di affrontare il problema della viabilità sarebbe dovuta sfociare nell’adozione del Piano Urbano del traffico che, invece, non è mai giunto alla sua approvazione, nonostante fosse il primo punto all’ordine del giorno, in tema di viabilità, del programma linee di mandato 2019-2024. Un aspetto importante riveste la questione delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali per accedere ad alcune scuole della città che, nonostante siano frequentate ogni giorno da centinaia di bambini, non prevedono un percorso pedonale, sicuro e dedicato”.

“Non si può, poi, non constatare – termina - lo stato di insicurezza delle strade e dei marciapiedi ed al loro pessimo stato di manutenzione che non può essere giustificato dalla mancanza di fondi nel bilancio del Comune. La programmazione delle manutenzioni delle strade e dei marciapiedi rappresenta un dovere per un’Amministrazione ed un diritto dei cittadini ed i fondi necessari devono essere previsti a bilancio”.