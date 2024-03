Elezioni, Lombardi (Fdi) risponde a Mager: "L'ultima cosa che vogliamo è che qualcuno da fuori ci dica cosa fare"

"Faccio parte di Fratelli d'Italia dal 2014 e da 10 anni la rappresento in consiglio comunale. Io come tutti gli altri amministratori del partito di a Giorgia Meloni , liberamente eletti (come tutti direi) agiamo sempre per il bene della nostra città e escludo nel modo più categorico di aver mai ricevuto condizionamenti o "pressioni" dal partito sulle pratiche amministrative". Così Luca Lombardi, Capogruppo di Fdi Sanremo in risposta all'intervista rilasciata dal candidato alle prossime elezioni, Alessandro Mager.

"Anzi uno dei punti cardine a livello locale di Fdi, prosegue Lombardi, e’ la responsabilità, da cui consegue la libertà di scelta, sulle singole pratiche. L’essere parte di Fdi , mi ha sempre dato , al contrario, la possibilità di avere un confronto immediato e certo con gli enti sovrordinati ( provincia e regione) ed ora anche con il parlamento nazionale, riuscendo in questo modo a mettere in relazione le problematiche cittadine con possibili soluzioni ad altro livello. Io e Fdi , come gli alleati e il candidato Rolando, abbiamo bene in testa come migliorare Sanremo e, l’ultima cosa che vogliamo (noi) è che qualcuno da fuori città ci dica cosa fare."