Domenica 24 al Banchéro un omaggio alle donne che hanno segnato la vita umana

Verrà messo in scena domenica 24 marzo (ore 18, Teatro del Banchéro, ingresso libero) il nuovo allestimento “Donne – genio & follia” concertato per voci e pianoforte. Un omaggio alle donne che nei secoli hanno segnato con il loro genio la società umana, pagando a volte un prezzo altissimo.

Sono tante le conquiste sociali, culturali, scientifiche di oggi che devono la loro esistenza alla tenacia e alla determinazione di donne di ieri. Alcune, anzi molte, hanno dovuto fare i conti con il mondo ostile degli uomini, soprattutto di quelli che hanno amato, fino a perdersi nei meandri della propria incoscienza. Elsa Morante, Zelda Sayre, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf: donne risolute, emancipate e coraggiose, che hanno avuto il genio dell’espressività artistica e che per motivi diversi sono cadute nella spirale della follia, evidente e ineluttabile. Da una idea di Laura Trimarchi a cui si deve la drammaturgia.

Testi

Virginia Woolf

Zelda Sayre Fitzgerald

Simone de Beauvoir

Elsa Morante

Frida Kahlo

Alberto Moravia

Francis Scott Fitzgerald

Jean Paul Sartre

Brani musicali

Barcarolle – duetto di J. Offenbach

Pur ti miro – duetto di C. Monteverdi

Ave Maria – dall’Otello di G. Verdi

Sull’aria… che soave zeffiretto – duetto da Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart

Deh vieni non tardar – da Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart

Mon cœur s’ouvre à ta voix – di C. Saint-Saëns

Un bel dì vedremo – da Madama Butterfly di G. Puccini

La Regata Veneziana – duetto di G. Rossini

Pianoforte

Antonio Puntillo

Voci

Laura Trimarchi

Manuela Zulberti

Vincenzo Genduso

Canto

Carla Talete

Maura Amalberti

Nicoletta Valesini