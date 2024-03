Seminterrato della scuola di Camporosso Mare allagato, Gibelli: "Problema individuato e in fase di risoluzione"

"Seminterrato della scuola allagato ogni volta che piove e, così, non si può usare l'ascensore". Lo segnalano alcuni genitori dei bambini che frequentano l'Istituto Comprensivo della Val Nervia a Camporosso Mare.

Una situazione di disagio che si è presentata recentemente dopo le ultime forti ondate di maltempo. "Nel corso dell'ultimo mese si sono verificati allagamenti nel locale seminterrato delle scuole di via San Rocco" - conferma il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Sono, però, aree non occupate dall'utenza scolastica che hanno anche coinvolto il vano ascensore".

"Il problema è stato individuato ed è in fase di risoluzione" - rassicura il primo cittadino - "Deriva da una tubazione di scarico esterna ma possiamo già garantire la piena risoluzione visto che sono in corso i lavori per il totale ripristino".