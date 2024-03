Sanremo: clima nel mondo, al Liceo 'Cassini' nuova tappa delle conferenze con i Rotary Club

Nella mattinata di ieri si è tenuta presso il Liceo G.D. Cassini una nuova tappa delle conferenze organizzate dai Rotary Club del Ponente ligure sul tema della conservazione delle risorse idriche. Presenti rappresentanze del RC Sanremo, il Presidente Lacagnina e RC Sanremo Hanbury, lng. Amborno.

“Abbiamo partecipato ad un incontro con la fondazione nazionale CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) che si occupa di clima e di salvaguardia delle riserve idriche nel mondo. Il progetto è stato promosso dal ‘Rotary club’ di Albenga e condiviso con il club delle province di Savona e di Imperia, le classi che hanno partecipato sono tre terze, una per indirizzo (classico, scientifico, linguistico) che, coadiuvati dai professori Ballardini e Siccardi hanno potuto apprezzare l’incontro tenuto dal dottore Francesco Avanzi, ricercatore fondazione CIMA . Il tema era “l’acqua e noi” e abbiamo svolto diverse attività formative relative alla sensibilizzazione sul "problema" acqua nel nostro territorio. È stata un esperienza che ha stimolato la nostra capacità di immedesimazione nei diversi settori che sfruttano l’acqua come principale risorsa. Quello che abbiamo apprezzato di più è stato il fatto di non essere “caduti” nella retorica, nonostante si trattasse di un tema più che attuale, e la creatività stessa degli studiosi con cui abbiamo collaborato”.