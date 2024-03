Ornella Muti and Naike Rivelli

La nuova stagione della Settimana della moda di Mosca (MFW) è giunta al termine. È iniziato il primo giorno di primavera e si è concluso con l'evento finale l'8 marzo. L'ospite d'onore della Settimana della moda è stata la stella del cinema italiano e del film commedia "Il bisbetico domato", Ornella Muti. Durante MFW, ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato che visita spesso la Russia e sta persino pensando di ottenere la cittadinanza russa. Ornella Muti ha parlato con gioia e particolare trepidazione delle sue radici russe (i suoi nonni sono nati a San Pietroburgo) e dell'incredibile atmosfera di Mosca.

Questa volta Ornella Muti ha visitato la MFW insieme alla figlia Naike Rivelli, che ha preso parte alla sfilata della collezione The New Icon del brand della capitale Maison ESVE (Russia). Lo spettacolo era diviso in due parti: nella prima parte predominavano le tonalità caramello, e ogni elemento di abbigliamento era permeato di leggerezza con combinazioni di pizzo, miniabiti con grandi fiori, camicette con maniche larghe e mini-shorts completati da voluminosi mantelli e cappotti corti. Nella seconda parte, il tocco finale della collezione è stato rappresentato da outfit in nero, caratterizzati da miniabiti adornati con voluminosi ibischi ricamati e completati da choker, offrendo un'eleganza audace e un richiamo distintivo agli anni '80.

La Settimana della moda di Mosca di questa stagione è stata un risultato senza precedenti nel mondo della moda: ha riunito con successo designer provenienti da 50 regioni della Russia e ha organizzato una straordinaria serie di oltre 120 sfilate di moda. L’enormità dell’evento era evidente nella sua vasta portata geografica, che si estendeva dagli angoli più remoti della Russia alla scena globale, con la partecipazione di talenti dal Brasile all’India, dalla Cina all’Etiopia, dalla Turchia all’Indonesia, mettendo in mostra la ricca diversità delle culture attraverso le loro storie di moda.

Chinese actress Lily Ji Lily Ji in Song Dynasty blue dress design and Ornella Muti

Così, nei più grandi spazi espositivi di Mosca, Manege e VDNKh, residenti e visitatori della città, così come oltre 70.000 spettatori da tutto il mondo, hanno avuto l'opportunità di ammirare le collezioni dei designer simbolo di ogni regione. Molti designer hanno tratto ispirazione da motivi e tradizioni etniche nelle loro collezioni, come 致画ZHIHUA dalla Cina, e NBC e Geisha Designs dall'India. Al contempo, non è mancata l'interpretazione moderna, rappresentata dagli eleganti Emre Erdemoglu dalla Turchia e AO dal Brasile. I designer africani hanno avuto un ruolo speciale in questa sfilata di bellezza interculturale: Mastewal Alemu dall'Etiopia, Boys of Soweto e DOPE store dal Sudafrica.

Naike Rivelli non è stata l'unica a brillare alla Settimana della moda di Mosca. Ognuna delle collezioni aveva il suo fascino e il suo entusiasmo, dimostrando la diversità e il dinamismo della moda moderna e rappresentando la visione unica della moda di designer provenienti da diversi paesi.

SEYANA

L'evento ha brillato con una nuova reinterpretazione della femminilità attraverso la sua vasta gamma di abiti. AO Brand e SEYANA (Russia) si sono distinti per i loro approcci distintivi. AO Brand ha catturato l'attenzione del pubblico con l'uso di materiali tecnologici per modellare e evidenziare il corpo, fondendo la modernità con elementi di femminilità tradizionale. SEYANA, d'altra parte, ha presentato una collezione che giocava sui contrasti del bianco e nero, esplorando il potere delle silhouette e delle finiture accattivanti per creare pezzi che esprimevano una femminilità audace, che ricordava gli anni '20 ma con uno stile moderno.

Alia Abaza(Egipt)

L'essenza della primavera era palpabile nelle collezioni di Alia Abaza (Egitto) e IRMASARI JOEDAWINATA (Indonesia), dove leggerezza ed elementi floreali erano predominanti. La linea di Alia Abaza presentava un mix di capi arricchiti con pizzi, bottoni metallici e motivi floreali, incarnando un'eleganza eclettica. IRMASARI JOEDAWINATA ha offerto una collezione che evoca un senso di libertà e leggerezza, con silhouette a cocoon e sciarpe di seta aeree che aggiungevano un tocco etereo alla passerella.

BITTE RUHE

Avventurarsi in regni fantastici e scatenare l'immaginazione sono stati temi chiave nelle collezioni di BITTE__RUHE (Russia) e Abzaeva (Russia). BITTE__RUHE ha portato gli spettatori in un viaggio attraverso le fantasie del mermaidcore, mescolando il dramma medievale con l'attrazione eterea del profondo mare attraverso abiti luccicanti di paillettes e pantaloni svasati. La collezione di Abzaeva ha reso omaggio alle tradizioni nomadi, con ogni pezzo che rifletteva una storia di linee ancestrali sciamaniche attraverso tagli intricati, frange e applicazioni, invitando gli osservatori in un mondo dove fantasia e tradizione convergono.

IRMASARI JOEDAWINATA (Indonesia)

Ogni collezione presentata alla Settimana della Moda di Mosca non solo mostrava le prospettive uniche dei designer ma contribuiva anche alla narrativa più ampia della moda globale, mescolando tradizione con innovazione, e fantasia con realtà, in una celebrazione di creatività e stile.