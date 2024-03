Sanremo: licenziato per “infedeltà all’ente” il dirigente comunale Massimo Mangiarotti

È arrivato ai titoli di coda il travagliato rapporto tra il Comune di Sanremo e il dirigente ai Servizi Sociali, Massimo Mangiarotti.

Nei primi giorni di questa settimana Mangiarotti è stato licenziato per “infedeltà all’ente” al culmine di un lungo e complicato periodo di difficile convivenza con l’amministrazione e con altri funzionari comunali. E non è mai stato un segreto anche il conflittuale rapporto con l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, come dimostra anche la complicata pratica per l’assegnazione del servizio di scuolabus sul territorio comunale. Così come sono noti anche i rapporti difficili con il consigliere comunale Umberto Bellini.

“È cessato il rapporto di lavoro con il dirigente - commenta l’assessore Pireri - nella fase riorganizzativa l’incarico sarà assegnato a interim al segretario generale, Monica Di Marco”.

Massimo Mangiarotti, stando a quanto riportato dal sito istituzionale del Comune di Sanremo, nel 2023 ha percepito dal Comune 112 mila euro, 101 mila nel 2022, 93 mila nel 2021, 84 mila nel 2020 e 20 mila nel 2019. Nell’anno in corso, invece, ne ha percepiti 13 mila fino a febbraio. Poi il licenziamento che ha messo a fine il rapporto di lavoro.