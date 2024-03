Elezioni Amministrative 2024: Alessandro Il Grande si ricandida con 'Sanremo al Centro' (Video)

Alessandro Il Grande, per 10 anni presidente del Consiglio Comunale si ricandida alle prossime elezioni Amministrative nella lista di ‘Sanremo al Centro’.

Perché si presenta nuovamente nella lista che ha sostenuto il Sindaco Biancheri? “E’ una scelta naturale – ha detto – dopo 10 anni di buona amministrazione con Biancheri che, pur non ricandidabile, rimarrà per me sempre un punto di riferimento. Oltre ad essere stato un ottimo sindaco è nata una buona amicizia. Abbiamo deciso di sostenere il candidato Alessandro Mager che, pur alla sua prima esperienza elettorale, ha ottime credenziali e valori che coincidono con quelli che 10 anni fa ci hanno spinto a portare avanti un progetto civico, poi diventato un esempio”.

Quali obiettivi nella sua ricandidatura? “Sicuramente porteremo avanti i progetti iniziati, come il palazzetto di Pian di Poma e il parcheggio di piazza Eroi, senza dimenticare dell’impegno e dell’iter completato di Porto Vecchio e il piano di Portosole. Sono stati fatti grossi investimenti nel reparto scolastico e nella riqualificazione della Pigna, della galleria Francia e della ex stazione”.

Alessandro Il Grande si è occupato negli ultimi 10 anni della presidenza del Consiglio ma anche di sicurezza. Ha nuove idee per il futuro? “Abbiamo investito tantissimo nel settore e Sanremo è una delle città più sorvegliate d’Italia con 477 telecamere, compresa la pista ciclabile. Un investimento di 10 anni per la sicurezza della città e delle forze dell’ordine, che sono collegate. In futuro cercheremo di potenziare le telecamere nelle frazioni, dove non è facile l’installazione. Lo abbiamo già condiviso con il nostro candidato a sindaco”.

In ambito sicurezza anche lo spostamento del comando della Polizia Municipale in piazza Eroi, voluto dall’attuale amministrazione: “Anche questa è una delle opere seguite con Biancheri. I cittadini potranno fruire del comando in centro, che andrà anche a riqualificare la zona del mercato”.