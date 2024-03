L’ultimo incontro di “Sa(n)remo Lettori” sold out con Enrico Terrinoni: lunedì 18 marzo a Villa Nobel

Sold out anche l’ultimo incontro di Sa(n)remo Lettori con Enrico Terrinoni previsto lunedì 18 marzo (ore 17, Villa Nobel).

Terrinoni, tra i più grandi studiosi di James Joyce, presenterà il libro “La vita dell’altro. Svevo e Joyce: un’amicizia geniale” (ed. Bompiani) e sarà intervistato da Walter Scavello, docente di inglese del Liceo Cassini.

Letture a cura degli studenti del Liceo Amoretti e Artistico di Sanremo e Imperia e degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo.

Previsti intermezzi musicali con la chitarra a cura del maestro Paolo Crespi.

Si conclude così la felice la rassegna letteraria “Sa(n)remo Lettori” ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini) e proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea che ha previsto la partecipazione di nomi tra i più prestigiosi del panorama culturale contemporaneo.

Enrico Terrinoni

Professore distaccato del Centro Interdisciplinare “B. Segre”, Accademia Nazionale dei Lincei e professore ordinario di Letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia. Ha tradotto opere di Joyce, Wilde, Orwell, Shaw, Hawthorne, Bobby Sands e molti altri, vincendo numerosi premi. Tra i suoi libri James Joyce e la fine del romanzo (2015), Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura (2019) e Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma (Premio della giuria – Premio Francesco De Sanctis; Premio della giuria – Premio Viareggio-Rèpaci). Il suo Ulisse bilingue annotato (Bompiani 2021) ha vinto il Premio Internazionale Capalbio per la traduzione nel 2022.

La vita dell’altro. Svevo, Joyce: un’amicizia geniale

Appassionante come un romanzo, libero come una storia, preciso come una biografia; anzi, due.

La vita dell’altro è il racconto inedito dell’amicizia molto speciale tra due dei grandi scrittori del Novecento. Joyce, irlandese abbastanza ribelle che arriva in Italia perché ama la lingua e la cultura italiana ma anche per fuggire da un’Irlanda sotto il doppio giogo dell’Impero britannico e della Chiesa cattolica, e Svevo, un signore di mezza età, di origini ebraiche, che dopo anni in banca lavora nell’industria di vernici per applicazioni subacquee della famiglia della moglie.

Joyce insegna inglese, e si distingue subito a Trieste per i suoi comportamenti poco ortodossi. Svevo, bonario uomo di famiglia, si accorge di lui e inizia a frequentarlo, prima da allievo, poi da amico. Dal loro incontro nasce qualcosa. Si scambiano gli scritti e ammirano le rispettive opere. Svevo aiuta spesso Joyce, sempre a corto di denaro, e questi ricambierà la sua generosità contribuendo a farlo diventare un caso letterario internazionale. Le loro storie si incrociano e ci parlano di un’amicizia profonda, non soltanto di affinità. E si intrecciano in un curioso entanglement anche le loro opere, capaci di dialogare da posizioni distanti su temi condivisi e segreti.

La vita dell’altro è una storia non ancora raccontata, che mostra l’esistenza tra questi due mostri sacri del Novecento di un rapporto assai profondo, di un’affinità elettiva ma anche una voglia di sostenersi a vicenda e guardarsi negli occhi per riconoscersi. Questa storia minima di due grandi racconta tramite eventi, resoconti, impressioni, incroci e simultaneità come le opere e le esistenze di Svevo e Joyce continuano a scrutarci oscuramente dal passato, con occhi attenti e divertiti, fissi sui nostri futuri.

L’incontro sarà in diretta su la pagina facebook e sul canale youtube del Liceo Cassini di Sanremo; si svolge con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria e sono gratuiti per la cittadinanza.

E’ inserito dal Liceo Cassini su Sofia con il codice 89550.