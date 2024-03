Sanremo, venerdì torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco tutti i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in c.so Cavallotti 59, per venerdì 15 marzo alle ore 16 per la trattazione delle interpellanze-interrogazioni, la c.d. Question Time.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue - in corso Cavallotti, 59, per il giorno venerdì 15 marzo in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30, ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione verbali della seduta precedente: dal n.1 al n.7 del 16.02.2023 - approvazione verbale n.1 di “question time” del 16.02.2023;

settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio segreteria amministrativa art. 31, co. 47, 48, 49 bis, l. 23/12/1998 n.448, come novellati da art. 10-quinquies, co. 1, dl 21/03/2022, n.21, convertito dalla l. 20/05/2022, n.51 - procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà (cd cessione pro quota) e di affrancazione (cd liberalizzazione o riscatto) degli alloggi di edilizia convenzionata. (si propone immediatamente eseguibile) prop. 8 /2024;

richiesta dei Consiglieri Artioli, Badino, Baggioli, Correnti, Isaia, Lombardi, Moreno, Stella e Ventimiglia, ai sensi dell'art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Verifica azioni dell’Amministrazione Comunale su Viabilità”