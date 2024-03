La Maison Daphnè Sanremo celebra i 100 anni di cura genovese con un foulard per il San Martino (foto)

L’Ospedale Policlinico San Martino indelebile sul foulard celebrativo in seta sostenibile, così Maison Daphnè Sanremo festeggia i ‘cent’anni di cura’ genovese, consegnato dalle direttrici creative Barbara e Monica Borsotto al dottor Marco Damonte Prioli, Direttore Generale del Policlinico durante la cerimonia conclusiva del centenario di una delle punte di diamante della sanità ligure, centro d'eccellenza tra i più importanti in Europa, avvenuta lunedì 11 Marzo 2024 al Porto Antico di Genova.

Realizzato artigianalmente e interamente rifinito a mano, raffigura il logo ospedaliero tra le date 1923 e 2023, con l'evocativo motto ‘cent’anni di cura’, circondato dagli edifici del San Martino come in un abbraccio simbolico. Tra i colori della composizione emergono il famoso bleu de Genes, legato alla nascita del tessuto dei blue jeans a Genova, il rosso e bianco della bandiera cittadina e il verde della sostenibilità, valore molto importante anche per l'azienda sanremese d'alta moda. Lungo tutto il perimetro, una colorata struttura a elica del DNA simboleggia l'intensa attività di Ricerca che si svolge al policlinico.

Daphnè Sanremo azienda di famiglia giunta alla sua seconda generazione, realizza collezioni di alta moda che testimoniano l’etica del savoirfaire made in Liguria, dove ogni dettaglio, e ogni cucitura racconta storie di maestria artigianale che si tramandano da generazioni. Oggi Daphnè è attivamente impegnata anche in iniziative per l’empowerment femminile, per il sostegno all'arte e alla cultura.Tra le numerose iniziative che la Maison sanremese sta portando avanti, il prossimo foulard 2024 riguarderà la sfera della disabilità e dei giovani, per un nuovo percorso di consapevolezza.