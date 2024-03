Recupero dei sentieri in chiave turistica per il progetto ‘Valli Argentina e Armea accoglienti… per tutti’

Nell’ambito del programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022, il Comune di Montalto Carpasio ha avviato il recupero della sentieristica, insieme ai comuni di Badalucco, Bajardo e Molini di Triora, nell’ambito del progetto ‘Valli Argentina e Armea accoglienti… per tutti’.

Il contesto dove trova collocazione il progetto in esame è quello costituito dalle Valli Argentina ed Oxentina, ed è distribuito sui quattro Comuni. Si sviluppano da una quota a fondo valle di partenza di circa 100 metri sul livello del mare, fino ad arrivare ai circa 1.600 metri m del Monte Ceppo. L'area oggetto di intervento risulta essere costituita da una serie di borghi ed emergenze storiche, culturali e naturalistiche, che le garantiscono una buona vocazione turistica sia invernale che estiva.

I borghi, specie durante i periodi feriali e la stagione estiva, si ripopolano in maniera massiccia di villeggianti che decidono di trascorrere il periodo estivo in tale contesto. Attualmente i sentieri risultano essere in condizioni di scarsa manutenzione per gran parte del percorso, presentando irregolarità e dissesti nella pavimentazione, carenze inerenti le protezioni a valle e inoltre il sedime nel corso degli anni risulta essersi notevolmente ridotto a causa di interventi manutentivi poco oculati. Tutto ciò costituisce una problematica non indifferente per garantire una ottimale fruibilità del percorso.

I sentieri interessati sono: Badalucco-Fascia Rotonda, Monte Ceppo-Bajardo (1° e 2° Tratto), Fascia Rotonda-San Giovanni dei Prati, De Steglio-San Bernardo, Montalto-Glori, Montalto-Colle D’Oggia, Colle D’oggia-Passo Teglia, Anello Borghi-Valle Carpasina e Montalto-Pieve di San Giorgio.

L’obiettivo è quello di migliorare i sentieri a livello infrastrutturale di percorrenze e di sentieri intervallivi di pregio, di strutture ricreative e dei servizi connessi al turismo. Ma anche l’implementazione di servizi di promozione, accoglienza, accompagnamento e animazione turistica al fine di soddisfare sempre di più i turisti/visitatori e garantirsi quindi una reputazione sempre migliore nel panorama turistico regionale, nazionale e internazionale. La sperimentazione di nuovi modelli gestionali, in particolare nella fornitura di servizi legati ad un turismo verde e sostenibile

Gli interventi, quindi, vogliono non solo migliorare l'accessibilità e consentire un miglioramento del collegamento sovracomunale tra gli abitati, ma anche garantire una più sicura percorrenza da parte degli eventuali mezzi Anti Incendio Boschivo, laddove si palesasse la necessità di interventi per fenomeni di incendio, e creare un percorso turistico importante che sia in grado di essere utilizzato da diverse tipologie di fruitori.

Le attività saranno realizzate nella maggior parte dei casi, sia su tracciati già inseriti nella Rete Escursionistica Ligure, che in previsione di accreditamento alla REL di quei tratti ancora mancanti. Gli interventi previsti sono volti a ottimizzare le strutture già esistenti.

A coronamento degli interventi previsti viene ipotizzato anche il posizionamento di alcune colonne di ricarica per i mezzi elettrici, posizionate nei borghi e lungo i percorsi, di alcune stazioni di lavaggio per le biciclette, e infine della creazione di alcuni stalli per i camper presso l'abitato di Badalucco.