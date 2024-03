Vallecrosia; convocata per questo pomeriggio la seconda commissione di studio

È stata convocata per oggi pomeriggio a Vallecrosia la seconda commissione di studio. “Si parlerà di sviluppo, confronto e nuove idee per l’area lungomare - spiega il Presidente del Consiglio Vicario Fabio Perri - ed i suoi distretti di trasformazione”.

La prima commissione di studio è stata convocata da Perri subito appena insediato per discutere del regolamento del consiglio comunale dove, dopo ampia discussione, anche con il supporto ed ausilio degli uffici amministrativi e del segretario generale, sono stati accolti 5 emendamenti che saranno portati in votazione nel prossimo consiglio comunale.

“Sempre nella prima commissione - continua Perri -, si è anche discusso del regolamento della pubblicità dove sono state proposte ed accolte le proposte del gruppo di minoranza Perri Sindaco dal consigliere Valenti. Si tratta di una visione più ampia della pubblicità dove si concederà la possibilità di installare grandi pubblicità sui ponteggi delle facciate con teli e ledwall oltre che sulle facciate cieche e altresì l installazione di 6x3 assenti in città".

"Sono convinto - conclude il Presidente Vicario Perri -, che questa attività delle commissioni di studio e confronto siano di buon auspicio per presentare le migliori idee e proposte su tutti i temi amministrativi affinché la città possa benefiche al meglio. Per tale motivo oltre a quella odierna sono già state pianificate altre 2 commissioni di lavoro ed altre ne saranno convocate per svolgere al meglio il nostro ruolo di amministratori sia consiglieri che assessori”.