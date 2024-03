Lions Club Sanremo Host e Teatro dell'Albero assieme per commedia a scopo benefico

Domani 10 marzo alle ore 16.30 al Teatro del Casinò, il Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Guido De Angeli, organizza in collaborazione con il Presidente Franco La Sacra della compagnia teatrale "il Teatro dell'Albero", lo spettacolo teatrale con la regia di Dalila Cozzolino "Sinceramente Bugiardi" di Alan Ayckbourn. Lo spettacolo che vede tra i protagonisti Consuelo Benedetti, Loredana de Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino, ha avuto importanti riconoscimenti: segnaliamo il Premio Tre Caravelle, come miglior spettacolo e miglior attrice (Loredana De Flaviis) e miglior attore(Paolo Paolino).

L'evento è a scopo benefico e l'incasso sarà devoluto all'Associazione "FHM Italia Onlus" del dott. Roberto Ravera, per la costruzione del nuovo centro comunitario "Mamanso" e per un nuovo pozzo in Sierra Leone.

Il prezzo del biglietto è di €.20,00 e sono a disposizione presso il negozio Mario Cremieux in via Palazzo 17, o direttamente al botteghino di porta teatro al casinò di Sanremo, a partire dalle ore 16.00.

Video con le interviste al Presidente del L.C. Sanremo Guido De Angeli, Dott. paolo Secondo(Vicepresidente "FHM Italia Onlus" e al Presidente Franco La Sacra del Teatro dell'Albero:





La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare per aiutarci a sostenere il progetto dell'Associazione FHM ITALIA Onlus.



Roberto Pecchinino