Sanremo: oggi al via le riprese di 'Vita da Carlo', ieri la cena della troupe con l'Amministrazione (Foto)

Oggi inizieranno le riprese di ‘Vita da Carlo’ a Sanremo e, ieri sera, è stato il momento per una cena al ristorante ‘La Pignese’, per il Sindaco Alberto Biancheri e per gli Assessori Faraldi e Ormea.

“Siamo stati gentilmente invitati dalla troupe – ha detto l’Assessore Faraldi - una serie televisiva di grande successo che sta per iniziare le riprese qui a Sanremo di un episodio della terza stagione”.

“Questa serie, che sarà trasmessa su Paramount+, promette di portare ulteriore visibilità alla nostra città – prosegue Faraldi - offrendo un'opportunità unica di far conoscere al mondo la bellezza e il fascino di Sanremo. Siamo entusiasti di essere coinvolti come Comune in questo progetto e non vediamo l'ora di vedere i risultati delle riprese. Un ringraziamento speciale a Carlo Verdone per aver incluso la nostra Sanremo e il Festival nella sua ultima sceneggiatura e a Liguria Film Commission per il supporto dato alla produzione nella ricerca delle location”.

Alla cena, insieme all'Amministrazione e alla troupe c'erano ovviamente i protagonisti delle scene, tra cui Carlo Verdone ed Ema Stockolma. Oggi, in via Matteotti e via Mameli di fronte all'Ariston, sono proseguiti i lavori di allestimento del set cinematografico.