Sanremo, Giornata Internazionale della Donna: domani al Casinò lo spettacolo di Alessia Capaccioni

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, domani il Club Unesco per Sanremo presenta al Teatro del Casinò lo spettacolo “OTTOMARZO”, concept concert di Alessia Capaccioni (ore 21).

L’evento è organizzato grazie alla disponibilità dell’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea, della presidenza e del Cda del Casinò e grazie al sostegno del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Imperia (CPO).

“Quest’anno – spiegano dal Club l’Unesco di Sanremo- la Giornata internazionale delle donne per l’ONU e quindi per l’UNESCO ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”. Il tema scelto mira a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e nello specifico, si focalizza sull’uguaglianza di genere e sulla capacità di autodeterminazione delle donne e delle ragazze rafforzando l’autostima, le proprie competenze e la fiducia in se stesse (empowerment), nonché l’accesso globale alla formazione di qualità e all’apprendimento continuo, soprattutto per le donne nei paesi dove non è ancora possibile. Nonostante molti progressi siano stati fatti in questi ambiti, molte donne e ragazze nel mondo continuano ad essere vittime di discriminazioni e di violenza”.

“L’assessorato alla cultura – conclude Silvana Ormea – ha collaborato con piacere alla realizzazione di questo spettacolo, in occasione di una ricorrenza così importante che vuole focalizzare l’attenzione sulla necessità di restituire voce e visibilità alle tante donne che ancora oggi subiscono violenza e vedono violati i propri diritti”.

Alessia Capaccioni sarà accompagnata dal gruppo “Voilà” con Mauro Vero (chitarra e voce), Mirko Schiappapietre (tastiere), Maurizio Maglio (basso), Maurizio Boiocchi (batteria).

Ingresso libero con raccolta di offerte a favore del Centro di Aiuto alla Vita (Sanremo-Taggia).