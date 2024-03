Bordighera, corriere parcheggia in discesa: furgone sfonda il muretto di un'abitazione (Foto)

Un furgone in sosta in discesa sfonda un muretto all'ingresso di un'abitazione. E' successo nel pomeriggio odierno in via Bellavista a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per stabilire la dinamica esatta dei fatti.

Sembrerebbe che un il freno del furgone di un corriere che stava consegnando un pacco non abbia tenuto e così il mezzo ha iniziato a muoversi lungo la discesa andando a schiantarsi contro un muretto, che ha sfondato, finendo contro una ringhiera che si è piegata ed è caduta a terra. Per fortuna non si sono registrati feriti.