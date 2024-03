Ventimiglia, modifiche al Regolamento dei Dehors: il ringraziamento della Confcommercio all’Amministrazione comunale

Il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi ringrazia l’Amministrazione comunale di Ventimiglia per le modifiche apportate con delibera di Giunta al Regolamento dei Dehors.

Spiega Dario Trucchi: “Ringrazio il Sindaco Flavio Di Muro, l'assessore al Commercio Marco Agosta e a tutta l'Amministrazione comunale per aver accolto le nostre richieste relative ad alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione –Dehors. Le modifiche apportate su nostra richiesta riguardano la copertura per la tela antipioggia, per la quale è stata aggiunta la dicitura "strettamente collegata" al RAL 9001 (riferimento per il colore) che offre opportunità anche a chi ha già una copertura color panna magari di tonalità leggermente diversa a quella prevista. Poi, per quanto riguarda la nuova installazione di dehors fissi, la cauzione richiesta è stata dimezzata rispetto alla prima proposta e la scadenza per l'adeguamento volontario alle nuove linee guida, comprendente di elementi strutturali e arredi, è stata prorogata a 4 anni (prima erano 3 anni) dall'entrata in vigore del regolamento, ovvero dal 01 aprile 2022. Infine, chi si avvarrà dell'adeguamento volontario entro il 31/03/2026 potrà usufruire del diritto all'esenzione del Canone Unico Patrimoniale per i successivi 5 anni per l'importo non superiore alla spesa sostenuta e documentata”.