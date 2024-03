'Tra le case abbandonate', aperto Crowdfunding per la realizzazione di un cortometraggio

Al via ‘tra le case abbandonate’, il nuovo progetto dei pluripremiati registi e fotografi naturalisti Paolo Rossi e Nicola Rebora . I fondi verranno raccolti attraverso la piattaforma di crowdfunding ‘Produzioni dal Basso’ e sono previsti diversi premi per coloro che doneranno una cifra a sostegno della realizzazione del film.

L'obiettivo è quello di realizzare un cortometraggio che vedrà protagonisti i nuovi abitanti di alcuni paesini fantasma dell' Appennino delle Quattro Province liguri : per dodici mesi le video-trappole hanno ripreso animali selvatici in movimento tra i ruderi delle case un tempo abitate dall'uom o.

Come verrà utilizzato il ricavato:

- Lavoro sul campo: spostamenti in auto, interviste, controllo/manutenzione delle videotrappole, riprese audio e video

- Lavoro in studio: editing video e audio

- Produzione delle ricompense per i sostenitori: Libri fotografici, foto Fine Art ed escursioni 'in attesa dei lupi' in Alta Val Trebbia.

- Eventuali costi di spedizione dei premi

- il 5 % resterà alla piattaforma che ci ospita