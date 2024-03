Il Comune di Bordighera informa che, per consentire lavori sulla sede stradale adiacente al cantiere Angst, da lunedì 11 marzo a venerdì 15 sarà disposta l’istituzione del divieto di transito veicolare, su ambo i sensi di marcia, in Via Coggiola nel tratto fra l’intersezione con la Via Romana e il civico 12; il traffico sarà deviato in Via dei Colli.

I residenti e gli aventi diritto potranno accedere sulla Via Coggiola dal lato monte.