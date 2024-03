Liguria Rigenera Tour fa tappa a Vallecrosia: area degradata del centro storico diventerà una piazzetta (Foto e video)

Liguria Rigenera Tour fa tappa a Vallecrosia. L'assessore regionale Marco Scajola, accolto dall'Amministrazione Biasi, ha visionato, in mattinata, i lavori in fase di progettazione dell'area compresa tra via dei Martiri e via dei Grossi nella città alta.

Grazie al contributo della Regione Liguria verrà riqualificata un'area degradata del centro storico che diventerà una piazzetta con un forno a disposizione della comunità, una fontana e un giardino. "Si tratta di un progetto sul quale l'amministrazione di Vallecrosia sta lavorando da tempo e si va a inserire in una serie di finanziamenti importanti che abbiamo fatto" - dice l'assessore regionale Marco Scajola - "Vallecrosia è uno dei comuni più attivi a livello anche regionale per progetti e attività di infrastrutture e recupero di zone che devono essere rilanciate. Su quest'area c'è un progetto di riqualificazione, che andremo a finanziare attraverso fondi proprio destinati al recupero di zone che hanno un valore paesaggistico ma stanno vivendo un momento di degrado, e, quindi, bisogna recuperarla, darle vitalità e respiro. Sarà una zona che i cittadini potranno riacquistare e vivere attraverso varie attività".

Verrà, perciò, costruito un nuovo spazio pubblico, denominato piazzetta alta, con arredo urbano e aree verdi. Il costo previsto è di circa 210mila euro di cui circa 150mila saranno finanziati dal Programma regionale di rigenerazione urbana e la restante parte dal comune di Vallecrosia."Restituiremo al nostro splendido borgo medioevale un'altra area di aggregazione sociale e culturale nel richiamo di tradizioni storiche" - afferma il sindaco Armando Biasi - "E' un primo lotto di finanziamenti che otterremo di circa 150mila euro. L'importo complessivo dei lavori è di circa 210mila euro".

Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari, i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Denis Perrone, Stefano Fullone, Valeria Cannazzaro, Fabio Perri e Mirko Valenti, gli architetti Aldo Panetta e Alessandro Liotta e la polizia locale.

Il tour dell'assessore Scajola proseguirà nel pomeriggio: alle 14 presso l’ex caserma Motta a Pigna, che verrà recuperata per fini sociali, alle 15 in via IV Novembre ad Apricale dove verrà recuperato un immobile degradato per realizzare alloggi Erp e alle 16.30 in piazza Spinola a Taggia per la riqualificazione dei percorsi pedonali nel centro storico. E' la prima di cinque tappe in 26 comuni della Liguria, tra i cantieri conclusi, presenti e futuri di rigenerazione urbana per condividere con le amministrazioni locali e i cittadini gli interventi messi in campo dalla Regione Liguria in questi anni. I cantieri riguardano, infatti, opere di rigenerazione urbana, finanziate con fondi della legge 145/2018 e del Fondo strategico regionale, di edilizia residenziale sociale e di edilizia scolastica. Dal 2021 a oggi, con il bando di Rigenerazione urbana sono stati sovvenzionati 113 interventi per quasi 23 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori interventi del Fondo strategico regionale e del Piano Qualità dell'Abitare con opere attivate che complessivamente superano i 70 milioni di euro di finanziamenti e i 100 milioni di euro di lavori.