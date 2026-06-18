Sanremo Summer Symphony 2026, il Comune concede il chiosco di Piazza Colombo per la biglietteria estiva

Via libera dell'amministrazione all'utilizzo temporaneo e gratuito del chiosco situato sul solettone di Piazza Colombo da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che lo trasformerà nella biglietteria ufficiale della rassegna "Sanremo Summer Symphony 2026". La decisione è stata necessaria dopo l'impossibilità, comunicata dalla stessa Fondazione, di utilizzare per l'edizione 2026 l'Info Point di via Matteotti a causa di problematiche legate alla sicurezza e alla condivisione degli spazi. Da qui la necessità di individuare una sede alternativa che garantisse la stessa visibilità e accessibilità nel cuore della città.

Il chiosco di Piazza Colombo, recentemente rientrato nella piena disponibilità del Comune dopo la revoca delle precedenti concessioni commerciali, sarà utilizzato dal 15 giugno al 21 agosto, periodo che copre l'intera programmazione estiva della manifestazione, il cui primo concerto è previsto il prossimo 5 luglio. Nel provvedimento, l'amministrazione sottolinea il valore della rassegna, inserita nel calendario ufficiale degli eventi cittadini, e la necessità di garantire alla Fondazione una soluzione immediata in vista dell'imminente avvio della stagione concertistica. Oltre all'utilizzo degli spazi interni, la Giunta ha accolto anche la richiesta di allestire le vetrine del chiosco con grafiche promozionali dedicate alla manifestazione, che dovranno comunque ottenere le necessarie autorizzazioni e saranno interamente a carico della Fondazione.

L'utilizzo avverrà attraverso un comodato gratuito e a carattere provvisorio, che sarà formalizzato dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura. Il chiosco garantisce caratteristiche di visibilità, accessibilità e centralità, che permetteranno anche un’attività di promozione. La Fondazione si occuperà infatti di un allestimento grafico dedicato al programma dei concerti estivi. Il primo evento, in calendario domenica 5 luglio alle ore 21:30, vedrà protagonista il compositore Goran Bregovic.

Il Comune precisa inoltre che la decisione non comporta effetti economici o patrimoniali per l'ente, trattandosi di un manufatto attualmente libero e destinato, nell'ambito della futura riqualificazione della piazza, a essere rimosso. Il chiosco si inserisce infatti nel più ampio progetto di ripensamento di Piazza Colombo, per il quale l'amministrazione ha già affidato un incarico tecnico finalizzato alla progettazione della futura riqualificazione dell'area.