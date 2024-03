Sanità e futuro delle strutture complesse in Asl1, l’assessore regionale Gratarola: “Nessuna certezza su cosa sarà mantenuto o eliminato”

“Quale struttura complessa verrà eliminata tra Cardiologia Imperia, Ostetricia Sanremo o Medicina d’Urgenza Sanremo per averne 61 come previsto dal dal piano di riorganizzazione aziendale di Asl1?”.

Questo, in sintesi, il quesito che il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd - Articolo Uno) ha portato all’attenzione di Regione Liguria e dell’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, in merito alla riorganizzazione delle strutture complesse in Asl1 che potrebbe prevedere l’eliminazione di un servizio tra quelli ipotizzati, in modo da rientrare nei numeri previsti. Una eventuale eliminazione che, di fatto, andrebbe a colpire un sistema sanitario ponentino già martoriato dalla cronica assenza di personale.

“Non abbiamo nessuna certezza su dica sarà mantenuto o tolto perché i piani di organizzazione aziendale sono ancora al vaglio della commissione regionale - ha risposto l’assessore Gratarola - in questo momento, al di là di qualche notizia che circola di Asl in Asl, nulla si può dire. Quando avremo chiarito con il Ministero, potremo dire qualcosa di più. Al momento il giudizio rimane sospeso”.

“Le linee guida prevedono delle cose e siamo a marzo - ha ribattuto Ioculano - magari ci riproviamo a fine mese per vedere se qualcosa sarà cambiato”.