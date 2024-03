Elezioni Sanremo, Rolando su dismissione linea filobus: “Mantenere almeno una linea come attrazione turistica”

Il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando interviene ancora sul discorso relativo alla dismissione della linea filobus a Sanremo. “E' importante ricordare innanzitutto l'importanza storica della linea, in altre città italiane o europee, i filobus ed i mezzi pubblici in generale, vengono utilizzati come attrazione turistica. Non discuto le ragioni legate alla sicurezza e vetustà della linea, ma almeno sarebbe opportuno lasciare indenne ed effettuare un intervento di restyling, nel tratto centrale della città, dalla Foce alla Brezza. C'è inoltre un altro punto vista: quello economico. La dismissione avrebbe ricadute sulle casse comunali in quanto su quasi tutti i pali della linea, è montata l’illuminazione pubblica comunale. La dismissione porterà necessariamente costi di manutenzione dei pali, che sono pericolanti con oneri a carico del Comune. Quindi, oltre il danno, la beffa”.