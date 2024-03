Elezioni Sanremo, il candidato Mager: sicurezza e benessere di cittadini e turisti obiettivi prioritari

"Se è vero che, grazie alla rete di videosorveglianza cittadina recentemente aggiornata e che consta ben 470 telecamere ad alta definizione, Sanremo - prosegue - è una delle città più video protette in rapporto al numero di abitanti, è anche vero che occorre ora prevedere adeguati stanziamenti per la manutenzione e - se si vuole ampliare ulteriormente la rete di videosorveglianza in alcune zone collinari - occorre portare la fibra dove non c'è. Questo per noi è sicuramente un impegno che ci sentiamo di prendere, anche per contrastare gli episodi di furti e di atti vandalici segnalato a più riprese dai residenti, così come ci sentiamo di impegnarci con queste linee guida per la sicurezza urbana: ulteriore potenziamento dell’organico della Polizia Locale, così da poter arrivare all'istituzione dell'agente di Polizia locale di frazione e di quartiere; potenziamento del piano formativo della Polizia Locale; Intervento sul Regolamento di Polizia (anche attraverso puntuali ordinanze) per contrastare con forza i fenomeni di prostituzione, accattonaggio molesto, abusivismo commerciale; potenziamento ed efficientamento della pubblica illuminazione anche nelle zone periferiche".