Elezioni Sanremo: 'Andiamo!' prosegue la campagna di ascolto, cinquanta punti dove lasciare le proprie segnalazioni

Il movimento civico di centro destra 'Andiamo!' prosegue la campagna di ascolto dei cittadini, oltre ad aver attivato il numero whatsapp +39 327 549 3313, da oggi distribuirà delle schede per la raccogliere segnalazioni ed idee per Sanremo, e delle scatole in cui inserirle, una volta compilate. I punti di raccolta saranno su tutto il territorio di Sanremo.



“L’ascolto è il motore del cambiamento, per questo motivo, abbiamo deciso di fare una campagna di ascolto capillare, non solo con l’utilizzo del numero whatsapp, ma anche con 'carta e penna'. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire con segnalazioni ed idee per migliorare Sanremo”- commenta il direttivo del movimento civico di centro destra Andiamo!